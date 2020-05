Passato il coronavirus, ricomincia una nuova vita in casa Dybala. Qualcuno vuole dimenticare il passato ripartendo da zero, qualcuno, invece, si guarda indietro con tristezza. Nel caso di Paulo e Oriana, vale la prima reazione. Infatti, oggi Dybala ha mostrato sul campo della Continassa il suo nuovo taglio di capelli, riscuotendo la risposta dei fan su Instagram. Qualche giorno fa, invece, Oriana ha pubblicato un breve video in cui mostra con orgoglio le proprie smagliature, simbolo anche della quarantena vissuta. "Le vogliamo" urla la splendida compagna del 10 bianconero che, smagliature o meno, riesce sempre a strappare consensi.



