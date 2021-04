7









Un nuovo sponsor per Paulo Dybala. Un fatto non marginale nel suo futuro, perché è il segnale di un volto ancora molto appetibile per gli sponsor. A livello di popolarità globale, Ronaldo è il numero uno, ma dietro di lui c'è sempre Paulo Dybala, forte, fortissimo nell'immagine nonostante una stagione travagliata. E’ sempre amatissimo dai tifosi bianconeri nonostante le critiche, mentre scala posizioni anche nel marketing: resta infatti nella top 10 della classifica dei “The World’s 50 Most Marketable Athletes list”, appena dietro campioni come Messi, Ronaldo, LeBron James, Neymar e Salah. Un fatto che, riporta Tuttosport, la Juventus non può non considerare: la forza del marchio bianconero passa anche dalla popolarità dei suoi atleti di punta e Dybala è tra questi. L’azienda che ha scelto di sponsorizzare Dybala, Skrill, ha come ambasciatore anche Alessandro Del Piero, quasi un segno del destino, scrive il quotidiano. L'ad di Skrill ha detto: "Skrill è un brand internazionale e, come Dybala, non è solo popolare in Italia, ma una base di suoi tifosi e follower in tutta l’America Latina e anche in Asia. Per esempio, nel 2020 è stato uno dei calciatori che ha avuto più interazioni su Instagram, piazzandosi sesto nel mondo in questa particolare classifica". La Juve lo aspetta in campo per la prima partita, quella che può portare i bianconeri in Champions League e almeno al secondo posto. Poi, ci sarà la seconda, quella legata al contratto. Distanza nelle cifre e operazione tutta da definire, con il mercato che chiama forte. Il gol con il Napoli è una buona base di partenza, poi verrà il resto. La Juve aspetta il miglior Dybala.