Prosegue la fase di stallo tra Juventus e Dybala per quel che riguarda il rinnovo di contratto del giocatore. Nel frattempo, la Joya ha raggiunto un accordo di sponsorizzazione con l'azienda di pagamenti digitali Skrill. Queste le sue parole: "Sono molto felice e orgoglioso di far parte della famiglia Skrill. Sono davvero interessato a saperne di più su come Skrill può aiutarmi a pagare online, inviare denaro ad amici e acquistare e vendere criptovalute. Avere la flessibilità che Skrill può offrire è di grande aiuto per qualcuno come me che è sempre in movimento".