"Dopo aver segnato cinque reti nelle sue prime cinque sfide di Serie A TIM contro l'Hellas Verona con 24 tiri, Paulo Dybala è rimasto a secco di gol nelle successive cinque contro i gialloblu, pur tentando 27 conclusioni. Attualmente a quota sette marcature in totale in campionato, l'attaccante argentino è a un passo dal raddoppiare i centri realizzati in tutta la scorsa Serie A TIM (quattro gol).".