Bello fare gol così, eh @PauDybala_JR #ADP10 @juventusfc #JuveUdinese — Alessandro Del Piero

L'azione del primo gol, combinata con Higuain e conclusa con il Pipita mandato a tu per tu con Nicolas, è già una pagina del manuale del calcio, il suo rigore sicuro sintomo di una tranquillità ritrovata, ancor prima della freddezza.Dybala si è mostrato in tutto il suo splendore, nel suo essere Joya lucente, gioiello di cui i tifosi mai avrebbero voluto privarsi. Eppure, ci era andato molto vicino. E' di proprio di ieri il retroscena firmato Paolo Condò che racconta: ​"​Dybala arrivò a registrare un triste messaggio di commiato ai tifosi juventini. Spiazzato dalla determinazione a restare di Gonzalo Higuain, il club l’aveva proposto sul mercato riscuotendo l’immediato interesse di Manchester United e Tottenham: molto recalcitrante all’idea di andarsene, e deciso al caso a non restare in Italia (l’Inter avrebbe accettato lo scambio con Icardi), l’argentino infine aveva vacillato in favore del club londinese - da cui il video - salvo ritrarsi al momento di chiudere".Il passato è alle spalle, lontanissimo. E Del Piero, con cui da tempo il feeling è più che speciale, l'ha voluto stuzzicare, celebrandolo: "Bello segnare così, vero?". Quella palombella indimenticabile griffata Alex torna in un mercoledì di Coppa, marchiata Paulo. Chissà che non possa essere un segno...