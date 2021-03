"Non vedo l'ora di tornare". Così, Paulo Dybala si era affidato ai social per condividere la voglia di rientrare in campo, di dare una mano ai compagni di squadra. 66 giorni che il numero dieci è lontano dal campo: come ricorda il Corriere dello Sport in edicola, sono 17 le partite saltate dopo il Sassuolo, e non si contano quelle saltate prima, in una stagione che definirla 'a singhiozzo' è particolarmente dolce nei suoi confronti. L'orizzonte? Fissato per il 3 aprile, dopo la sosta per le Nazionali, giorno del derby con il Torino. E per il rinnovo si vedra: come racconta il Corsport, il confronto sul rinnovo si è arenato...