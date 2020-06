1









Paulo Dybala parla dopo Bologna-Juve: "Bel gol, è stato bravo Fede, il difensore pensava che avrei fatto l'uno due invece mi sono messo in condizione favorevole per tirare. Personalmente penso che le partite in Coppa Italia dipende da come le vedi. Se avessimo vinto contro il Napoli tutti avrebbero detto che abbiamo giocato bene, abbiamo fatto una grande partita a livello tattico. Quelle due partite ci sono servite per essere oggi un po' più avanti. Non è facile dopo tanto tempo fermo, penso che oggi abbiamo fatto una bella partita anche se dopo il 2-0 abbiamo mollato un po'.



CONDIZIONE - "Oggi non mi sentivo così bene ma sono felice di aver fatto una grande partita. Anche quando sono stato fermo ho cercato di restare in forma anche con l'alimentazione, mi hanno aiutato molto i preparatori. In campo è difficile trovare la forma in poche partite, giocheremo tanto in pochi giorni".



ATTACCANTE - "Nella mia carriera ho giocato in tutti i ruoli di attaccante. Sinistra, destra, centrale, cerco di fare sempre cosa dice il mister, parlo sempre con i miei compagni anche per capire dove si trovano meglio loro, non ho problemi, l'importante è fare cosa dice il mister, io mi trovo bene perché mi lascia libertà".



GIOCO - "Dipende dal ruolo di ognuno, dobbiamo fare i movimenti di fare il mister, a me a volte mi chiede di andare in area, vuole che la riempiamo. quando gioco a destra cerco di andare in appoggio dietro perché poi è comodo per tirare. Possiamo fare tanti gol in più ma miglioreremo, questa partita ci dà tanta fiducia per la prossima, sarà così d'ora in poi".