Paulo Dybala ha parlato, insieme a Dele Alli del Tottenham, a Sky Sport Uk. Ecco le sue parole: “Sì, avevo il coronavirus, ma ora mi sento molto meglio. Non sono al cento per cento ma sto abbastanza bene. Noi (la Juventus, ndr) siamo tornati ad allenarci, il calcio sta tornando. Presto faremo ciò che amiamo di più. Spero che potremo divertirci e far divertire gli appassionati. Penso che sarà utile perché avremo molte partite di calcio consecutive, e persone come noi che adorano questo sport meraviglioso avranno la possibilità di guardare una partita diversa ogni giorno”