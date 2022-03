Dall'uscita dai cancelli della Continassa, dopo la fumata nera per il rinnovo di contratto, l'entourage di Paulo Dybala ha cominciato a lavorare su un altro fronte, quello per garantire un futuro in un top club alla Joya. Sondati i club in Spagna, soprattutto, ma non solo. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, un intermediario nominato da Dybala starebbe lavorando sul mercato inglese, per sondare gli interessi in Premier League.