Secondo quanto riporta Sky Sport, tra i club che si sono interessati a Paulo Dybala c'è anche il Siviglia. Il club andaluso avrebbe offerto alla Joya un ingaggio da tre milioni a stagione: una cifra per ora ritenuta troppo bassa. Ma chissà se nelle prossime settimane, se lo stallo dovesse continuare, Dybala non prenda in considerazione anche alternative meno remunerative.