Tiene sempre più banco la questione legata al futuro di Paulo Dybala. La Joya lascerà la Juventus a fine stagione e ora dovrà scegliere il club per la prossima stagione. Stando a quanto riferisce La Stampa sul numero 10 argentino non ci sarebbe solo il forte interesse dell'Inter e di Beppe Marotta ma sarebbe seguito anche da Roma e Napoli. Per citare soltanto squadre italiane. C'è inoltre l'interesse dei club esteri.