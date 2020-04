Fatica e sudore, anche in quarantena. Paulo Dybala sembra tornato in perfetta forma e aspetta solo che un tampone gli dica come affrontare questi giorni, quando poter dare ancora il 100%. L'argentino è risultato positivo al Coronavirus insieme a Oriana, la sua compagna, e a un altro amico che li aiuta nelle faccende di casa. Ebbene, dopo giorni in cui i sintomi si sono fatti sentire, la Joya è pian piano ripartita. Anche e soprattutto a livello fisico. Nella giornata di Pasqua, non si è fermato.