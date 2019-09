Secondo il Daily Star ila gennaio farà un nuovo tentativo per l'attaccante argentino della Juventus Paulo Dybala. Come abbiamo raccontato in esclusiva su IlBianconero.com , l'attaccante argentino valuterà quali saranno le sue sensazioni a ridosso del mese di gennaio: se dovesse essere ai margini del progetto, o quantomeno non coinvolto totalmente, il calciatore argentino potrebbe decidere di lasciare i bianconeri già nel mercato invernale. Tutto dipenderà dalla considerazione che ne avrà Maurizio Sarri, o almeno da come risponderà in questi mesi fittissimi d'impegni il centravanti ex Palermo. Un nodo sottile, sottilissimo. Che Dybala scioglierà tra un po' di tempo...