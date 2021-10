La prestazione offerta da Paulocontro ilsi potrebbe definire come il più classico dei bicchieri mezzi pieni. O come la luce in mezzo all’oscurità, quella da seguire per uscire dal tunnel. Niente di tutto ciò, invece.. Un predicatore nel deserto. Un deserto fatto di scarsa applicazione, di limitate doti tecniche, di poca concentrazione e di totale assenza di voglia di andare a prendersi il risultato: che se non arriva con la qualità va conquistato con la fame, con la gamba che non si tira mai indietro, con una partita “sporca”.. Ma, oggi, è un fardello troppo pesante, e lo sarebbe per chiunque., ma non è di questo che ha bisogno la Juventus, anzi, il contrario. La compagine bianconera ha bisogno di riscoprirsi squadra, di ritrovare il collettivo, e solo attraverso questo il deserto può diventare un giardino rigoglioso. E in questo giardino Dybala può sbocciare.. Non un singolo sopra le parti, ma il collettivo che esalta i propri gioielli.