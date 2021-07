Nei prossimi giorni la Juventus incontrerà l'agente diper definire il futuro e trovare l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Dalla Spagna però è arrivata un'indiscrezione secondo la quale i bianconeri sarebbero interessati al classe '99 dell'Atletico Madrid Joao Felix, compagno di squadra di Cristiano Ronaldo nel Portogallo. La pista Felix potrebbe aprirsi in caso di un mancato accordo con Dybala, che a quel punto potrebbe partire nel prossimo mese.