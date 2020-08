Dybala e la Juve continuano la trattativa per il rinnovo del contratto. La Joya vorrebbe rimanere in bianconero e si discute sull'ingaggio; intanto spuntano due club interessati all'argentino: sono Real Madrid e Manchester City, secondo quanto riportato da SportMediaset. Merengues e Citizens sono alla finestra in attesa di capire se alla fine Paulo rinnoverà con la Juve e se è considerato incedibile per il nuovo allenatore Andrea Pirlo. In caso contrario, sono pronte all'assalto.