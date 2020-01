La mattina dopo è sempre peggio.. Così, nell'ora dei bilanci, ecco chi sono stati i peggiori della sconfitta per 2 a 1 contro gli azzurri. Sia Il Corriere dello Sport sia Tuttosport sia, infine, La Gazzetta sono concordi nel 5 a, protagonista di una partita decisamente opaca e mai pericoloso dalle parti di Meret. Male anche, il peggiore per corsport con il 5, ma anche, a cui Gazzetta rifila addirittura un 4,5. Complessivamente deludente anche la prestazione di bersagliato poi dai tifosi sul web , che non va oltre il 5,5, toccando il minimo del 5 pieno sempre sulla rosea.Tra i migliori, invece, spicca ancora, a segno anche nella sconfitta (6,5 su Tuttosport e, 6 su Gazzetta),da 6 (e 6,5 per Tuttosport), ma anche Matthijs de Ligt, che malgrado i due gol del Napoli ha gestito molto bene la retroguardia bianconera: tra 6 e 6,5 la sua valutazione. Male Sarri, infine, che non va oltre il 5,5 per l'atteggiamento messo in campo dalla Juventus.