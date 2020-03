Paulo Dybala non ha il Coronavirus. Partiamo dalle certezze, cioè da quel che sappiamo e possiamo raccontarvi. Non ha trovato fondamento, dopo ulteriori verifiche, la notizia rilanciata in serata da El Nacional: secondo il quotidiano venezuelano, l'attaccante bianconero avrebbe contratto il Covid-19 dal compagno di squadra Daniele Rugani, primo giocatore di Serie A ritrovato positivo al tampone.



LA NOTIZIA - Dunque, notizia smentita. E smentita dalla stessa società. In questo momento, il giocatore si trova in isolamento come tutti i compagni di squadra, ma non è positivo al virus così come la restante parte del gruppo di giocatori, staff e dipendenti. Non ci sono, quindi, altri casi all'interno del gruppo Juventus. Nonostante quanto riportato in Sud America, nonostante la paura e la psicosi. Paulo sta bene: in quarantena, ma pronto e carico per ripartire da dove aveva lasciato.