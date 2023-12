Paulo Dybala ha fatto di tutto nelle ultime settimane per recupera dall'infortunio e giocare contro la Juve. Per Dybala tornare a Torino, dove ha vissuto sette, importantissimi, anni, è un affare di calcio e di cuore. Perché, scrive il Corriere dello Sport, non dimentica i momenti belli e i trofei conquistati in bianconero, non dimentica le amicizie, famose e non, e non dimentica una città che è stata capace di coccolarlo quando la nostalgia dell’Argentina si faceva sentire. Ma, in fondo, Dybala non dimentica neppure il trattamento ricevuto: il contratto promesso e poi saltato, il saluto allo Stadium non previsto e ottenuto solo grazie all’affetto dei tifosi e dei compagni.