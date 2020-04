3









"Dybala è un grande giocatore ma non è un fuoriclasse, né tantomeno un campione". Sì sì, l'hanno detto. Parola di Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter e oggi commentatore di Sky. Il gol di Paulo contro i nerazzurri è ancora sotto gli occhi di tutti, i tifosi della Juve non hanno mandato giù le parole di Bergomi e si sono sfogati sui social. Critiche e prese in giro verso l'ex difensore, gli juventini hanno fatto capire senza mezzi termine da che parte stanno.



