E Paulo Dybala? Ha fallito un'altra occasione. Sbattendo costantemente contro il muro granata. Ecco, la Juve non ritrova il suo 10, in una delle serate più dure a prescindere dal risultato finale. Dura soprattutto per l'argentino. Che senza Morata e con CR7 spento, non certo s'esalta. Proprio quando l'occasione per prendere per mano la squadra era più unica che rara. Invece? 'Nulla: lento e inutile girovagare. Lyanco gli ha spento la fiammella', scrive Gazzetta. Che gli rifila un bel 4.5. Più dolce Tuttosport, con 5 in pagella: da ricordare solo una conclusione in area piccola al 44' del secondo tempo. E' sufficiente per il Corriere dello Sport: non è ancora la Joya.