La Roma di Josè Mourinho è volata in Portogallo per il ritiro estivo e tra i giocatori più acclamati c'era ovviamente Paulo Dybala, il quale si è mostrato disponibile nel fare foto con i tifosi, ai quali ha regalato autografi. Una firma in particolare non è passata inosservata, perchè stando a quanto riferito da Il Messaggero, l'argentino avrebbe firmato una maglia nera della Juve, risalente alla sua ultima stagione in bianconero.