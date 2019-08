Paulo Dybala ha fatto registrare 90 minuti in panchina nella gara inaugurale della Juventus con il Parma. Il successo però, non sembra aver lenito i dolori della Joya, che mal ha sopportato di non essere sceso in campo. Secondo quanto riportato dall'olandese AD, l'attaccante argentino si è precipitato furiosamente verso il pullman della squadra, a fine gara, senza voler nascondere in nessun modo il malumore per l'esclusione. Analogamente a De Ligt, che però si è speso in parole rassicuranti verso quelle che sono le decisioni dell'allenatore: il centrale olandese si aspettava di giocare, ma non ha fatto un dramma per la panchina.