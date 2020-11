Il caso rinnovo di Paulo Dybala continua a tenere banco in casa Juventus. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera Torino, infatti, l'argentino non sarebbe intenzionato a smuoversi dalla richiesta di raddoppiare il proprio ingaggio dagli attuali 7 milioni e mezzo a 15. Le trattative tra le parti proseguono e arrivare ad una conclusione vorrebbe dire riportare serenità nell'ambiente e nella testa del calciatore. L'impressione, però, è che la società bianconera non sia intenzionata a soddisfare appieno le richieste dell'entourage del calciatore e questo potrebbe aprire a nuovi scenari di mercato.