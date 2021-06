Paulo Dybala e una firma che non è arrivata, almeno per ora. I bianconeri si siederanno al tavolo con la Joya e parleranno del nuovo contratto, con un garante in più: Max Allegri.



Come scrive la Gazzetta, ci possono essere anche novità su cifre e legami: "Allegri è l’allenatore che ha fatto rendere al meglio Dybala, arrivato a 22 e 19 gol in due diversi campionati. Sono tanti. Paulo è un giocatore che, molto più di altri, va su e giù con l’entusiasmo, accelera con la benzina della fiducia. Anche questo conta. Max e Paulo non hanno ancora parlato di affari – in sostanza, di rinnovo – ma quel dialogo presto o tardi arriverà. E non è impossibile che Paulo, di fronte a un progetto tecnico studiato per lui, firmi senza chiedere un (netto) aumento come negli scorsi anni. Unica questione: Allegri ha toccato con mano per un anno l’incompatibilità tra Dybala e Ronaldo. Molto difficile pensare a una Juve costruita intorno a entrambi".