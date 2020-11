Scatto allo specchio, petto nudo e alle spalle una gigantografia del vecchio logo della Juventus, nella palestra di casa sua, come documentato attraverso le sue stories su Instagram. Non è un periodo semplice per Paulo, quando la testa non è sgombra dai pensieri neanche le gambe girano al 100%, e questo è stato visibile sul campo nelle ultime partite. Ma la Joya non è un tipo da perdersi d’animo, lavora sodo per scrollarsi di dosso critiche e negatività, desideroso di tornare ad esultare come solo lui sa fare. E le motivazioni le ha sempre davanti, anche quando si allena.