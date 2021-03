1









Paulo Dybala è stato tra i protagonisti della serata dell'AIC, che ha votato e premiato l'argentino tra i migliori attaccanti della scorsa stagione insieme a Ciro Immobile e Cristiano Ronaldo. Dybala però non ha rilasciato dichiarazioni dopo il premio ottenuto, così come invece avevano fatto Leonardo Bonucci e CR7. Un'assenza che si è fatto sentire, così come nelle grafiche pubblicate sui social dopo la vittoria: l'immagine di Paulo è infatti quella della scorsa annata. In ogni caso, Dybala non ha neanche commentato la vittoria sui suoi profili social, diversamente dai compagni. Un vuoto che si è fatto sentire, eccome.