Come riporta Sky Sport, il primo giorno di Paulo Dybala con la nuova Juventus di Maurizio Sarri sarà domani. In attesa di capire, dopo il primo, quanti altri ne seguiranno, Dybala sta recuperando dalle fatiche di un viaggio durato 24 ore - con ben tre voli differenti - che da Buenos Aires lo ha riportato a Torino. Del dopodomani, quindi, non c'​​è certezza, ma di domani, forse, sì.