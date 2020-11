1









No, proprio non va. Paulo Dybala, dopo quegli ultimi secondi decisivi in Lazio-Juve, ha un altro boccone amaro da digerire: si tratta della Nazionale. Il dieci argentino ha dovuto abbandonare l'obiettivo di raggiungere l'Albiceleste: dovrà saltare la prossima convocazione a causa dei "problemi genito-urinari che necessitano di un periodo di pausa e accertamenti". Come racconta il comunicato ufficiale della nazionale argentina, Dybala era stato scelto dal commissario tecnico Scaloni perle gare contro Paraguay e Perù: l'allenatore dovrà però fare a meno dello juventino.