Nelle coppie è famosa la crisi del settimo anno.ma basta poco per arrivare al divorzio. Lo sa beneche si è ritrovato sul mercato da un giorno all'altro. La Juve è pronto ad usarlo come pedina di scambio per Romelu Lukaku, un altro che nel suo attuale club non si sente più a casa. Intanto Paulo sta pensando al suo futuro, sta valutando l'offerta del Manchester United nella sua casa di Torino. Domani, se non ci saranno clamorosi cambi di programma,Ma Dybala non è l'unica grande stella del mercato mondiale che si sente separato in casa.A Torino anche Gonzalo Higuain sta cercando di convincere la Juve che può essere utile per il progetto. I bianconeri ancora non ci sentono e pure il 'Pipa' e la Vecchia Signora sembrano viaggiare su due binari che non si incroceranno mai più. Muovendosi più a nord c'è un grande sogno di mercato di tutti i tifosi bianconeri: Neymar. Il brasiliano sta spingendo per lasciare Parigi mentre ieri è stato Mbappé a spingerlo, letteralmente, A Milano c'è un'idea ancora più concreta per la Juve: Mauro Icardi. Se lo scambio Dybala-Lukaku non andasse in porto i bianconeri continuerebbero ad insistere per l'argentino che ufficialmente vuol restare all'Inter anche per mettere in difficoltà la società che l'ha messo alla porta.. Infine c'è Paul Pogba. Solskjaer l'ha blindato, Evra invece ha dichiarato che il francese non si sente amato come ai tempi di Torino. In tutto questo Paratici sta per volare in Inghilterra per chiudere lo scambio Danilo-Cancelo e avere aggiormaneti sull'affare Dybala-Lukaku. Scontenti permettendo.