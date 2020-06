Dopo la sconfitta contro il Napoli in Coppa Italia, l'attenzione si sposta sul mercato. In particolare su quanto filtra dalla Spagna sul futuro di Paulo: secondo Don Balon, il Barcellona vuole inserirsi tra l'argentino e la Juventus che stanno trattando il rinnovo di contratto (scadenza 2022), provando a intervenire in caso di mancato accordo tra le parti. Se il trasferimento di Dybala al Barça dovesse concretizzarsi veramente, i bianconeri andrebbero dritti su, già proposto un anno fa.