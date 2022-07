Futuro in bilico per. Dopo essersi svincolato a parametro zero dalla Juventus, l'attaccante argentino ha accettato l'ultima offerta dell'Inter. Ma, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, ora comincia a essere stanco di aspettare perché vorrebbe concentrarsi sulla prossima stagione, mentre Marotta prima deve cedere per fargli spazio.Intanto il Corriere della Sera scrive che Dybala è stato sondato dal Napoli nel caso dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile per Osimhen.