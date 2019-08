Nessun segnale da parte del Psg per Paulo Dybala. Secondo quanto riporta Sky Sport, il numero 10 bianconero non ha ancora ricevuto segnali concreti da Parigi dove Leonardo sta trattando la cessione di Neymar al Barcellona. Per ora nemmeno la Juventus ha ricevuto proposte concrete da parte del club francese. Se non si muoverà niente negli ultimi giorni l'argentino resterà un calciatore della Juve.