Ancora nessun segnale da parte del Psg per Paulo Dybala. L'attaccante bianconero non ha preso bene la panchina di Parma ma secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, non è ancora arrivata nessuna richiesta concreta da parte del Psg che continua a seguire l'argentino come opzione per sostituire il partente Neymar. Il mercato è aperto ancora per una settimana ma ad oggi i timidi approcci di Leonardo con l'entourage dell'argentino non ha portato a niente di più concreto.