C'erano Dybala, Bentancur, Danilo e... Cristiano Ronaldo. Paulo scrive 'Sudamerica', e il motivo - spiegato anche per le domande dei tifosi - sta tutto nella risposta di CR7 al post della Joya: "CR7 è cittadino del mondo". Ma soprattutto ambasciatore dei gol, anche domani che verosimilmente avrà Paulo al suo fianco e non Alvaro Morata. Insomma, sorriso ritrovato per Dybala, che abbraccia i fratelli sudamericani e quel fenomeno lusitano che domani si troverà ad assistere e 'servire'. In campo dal primo minuto, stavolta. E pure le sensazioni così si fanno meravigliosamente diverse.