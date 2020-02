La Joya è sempre più protagonista in campo, ma la serenità ritrovata lo fa sorridere anche fuori dal terreno di gioco. Dopo la vittoria di Ferrara contro la Spal, l'argentino si è esibito in un video in compagnia della bellissima Oriana Sabatini, postato prontamente anche sul proprio account Instagram. Nel video Tik Tok la cantante argentina balla e canta, mettendo anche in mostra le sue forme sostengono i più maligni, sulle note della sua nuovissima canzone "Luna llena". Dybala arriva verso la fine, con uno sguardo che lascia trasparire il suo pensiero e l'occhiata maliziosa al corpo della sua bella fidanzata. E poi... balla!