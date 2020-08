1









Gol, finte, assist, e giocate da campione: Paulo Dybala è stato nominato miglior giocatore del campionato 2019/20. L'argentino ha fatto meglio di tutti, e pensare che un anno fa, di questi, tempi, stava per lasciare la Juve. Era un testa a testa tra Tottenham e Manchester United con l'Inter sullo sfondo per un clamoroso scambio con Icardi. Alla fine lui è voluto rimanere in bianconero e ha avuto ragione: Dybala si è ripreso la Juve e la società vuole rinnovargli il contratto per metterlo al centro della squadra del futuro. I tifosi però non dimenticano, e sono stati intanti oggi sui social a lanciare messaggi pro Dybala e contro chi voleva venderlo.



