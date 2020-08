Tuttosport apre con Dybala: “Dybala, muro contro muro”. Poi prosegue: “O resta alla Juve o si libera nel 2022 a parametro zero o va via subito”.





Il Corriere dello Sport dedica l’apertura ad Antonio Conte e la sua Inter, impegnati oggi in semifinale di Europa League: “La notte di Conte, può portare in finale l’Inter sotto gli occhi di Zhang”.



​Scopri nella gallery le prime pagine dei giornali in edicola!