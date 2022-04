C'è ancora malumore nell'animo dei tifosi juventini per l'idea di doversi separare da Paulo Dybala a partire dalla prossima stagione e vedere come lui sta continuando ad 'indossare' la magliain questo finale di stagione, fa ancora più male. Se a questo ci si aggiunge anche l'affetto e il legame che è ancora fortissimo con i suoi compagni, allora diventa letale. Come l'ultimo siparietto social messo in atto con il suo amico e compagno di reparto Alvaro Morata, con lo spagnolo che ha postato una foto dell'allenamento di oggi, festante dopo aver vinto la consueta partitella finale. E' arrivata immediata la replica dell'argentino che, scrive così: 'Racconta a tutti come hai rubato', lasciando ironicamente intendere di qualche particolare episodio avvenuto all'interno della stessa.