Dybala, Morata, Kulusevski. Poi, l'intoccabile Cristiano Ronaldo. Ore decisive per le scelte di Andrea Pirlo in ottica formazione, in ottica Bologna. Come racconta il Corriere dello Sport, i felsinei sono una squadra diversa rispetto a quelle incontrate nell'ultimo periodo. Come ha detto anche il tecnico bianconero, ci saranno allora scelte diverse. Le alternative portano a Dybala e Morata: spezzoni contro iNter e Atalanta, magari una chance al Dall'Ara può arrivare. Ma lo svedese sembra assolutamente imprescindibile nell'ultimo gioco di equilibrio che l'allenatore juventino ha apportato al suo gruppo. Staremo a vedere, manca sempre meno.