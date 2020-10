Andrea Pirlo non ha mai avuto Dybala e Morata insieme nella Juve. Nel 2014-15 il Maestro giocò infatti insieme al centravanti spagnolo, mentre l'attaccante argentino arrivò proprio nell'estate 2015 in cui Pirlo spiccò il volo per l'America. Alvaro e la Joya condivisero in bianconero la sola annata 2015-16, prima che il Real Madrid esercitasse la recompra sul prodotto del proprio vivaio. Ma come andarono insieme quei due nell'attacco allegriano di cinque stagioni fa? Ce lo spiega il Corriere dello Sport: "Il bottino di Dybala fu di 23 gol e 7 assist, mentre quello di Morata parlava di 12 gol e 11 assist. Mica poco. Ma in combinata sono arrivate appena due reti, entrambe di Dybala su assist di Morata: una in campionato a Frosinone e una in Coppa Italia contro il Torino. Segnale di come poi non sia così naturale questa intesa, che va trovata e ritrovata lavorando insieme, in allenamento e soprattutto in partita".