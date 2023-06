Scopri nella gallery chi sono.

Una stagione piena di "se" e di "ma" per la Juventus,Ovviamente parlare dopo è sempre più facile ma è indubbio che non tutto è andato secondo i piani e qualche rimpianto, tra chi è andato via e chi è arrivato la Juve ce l'ha.In cima alla lista dei "rimpiantilasciato partire a zero. I motivi per cui alla Continassa hanno preso questa decisione sono ormai storia e alcuni di questi sono stati "confermati". L'aspetto fisico prima di tutto, visto che l'argentino ha avuto problemi anche alla Roma. Non più però di quelli avuti da chi l'ha sostituito,. E i dubbi sulla "bontà" dell'operazione sono aumentati nel finale di stagione, quando il fantasista della Roma ha trascinato i compagni a un passo dalla vittoria dell'Europa League. A differenza del Fideo, uno dei peggiori nel ko di Siviglia.Questa però è solo una delle situazioni che lasciano perplessità e degli "addii sbagliati". Ci sono altri giocatori che forse avrebbero fatto comodo a questa Juve.