Una Juventus che vince con Alvaro Morata e Paulo Dybala entrambi in gol. Qualcosa che in Champions League si è visto più di una volta, ma in Serie A decisamente meno. Tanto che, ricorda Calciomercato.com, l'ultima volta che in un match di campionato i bianconeri hanno portato a casa i 3 punti coi due attaccanti a segno entrambi è datataAnzi, quella fu l'unica volta, prima di ieri nel 2-0 alla Salernitana, che Dybala e Morata segnarono tutti e due in campionato: si trattava di unaL'altra rete della partita fu la prima da juventino di Sami Khedira.