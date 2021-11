Paulone ha segnati 16, Alvaro14: insieme fanno 30 gol in Champions con la maglia della Juve. Ecco i numeri della coppia che stasera affronterà lo Zenit: meglio di loro hanno fatto Del Piero (44), Trezeguet (28), Inzaghi e Platini (17). Lo riporta Tuttosport, che segnala come stasera toccherà nuovamente a loro, anche in assenza di altri 'competitor' del ruolo: Kean è ancora indisponibile, per Kaio Jorge nessuna convocazione in quanto non è presente in