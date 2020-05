Una lunga traversata. Come lunga è stata la visita di ieri, ben due ore e mezza per fare tutti i test del caso. Con Dybala e il suo primo passaggio obbligatorio al J Medica, c'era il medico bianconero Nikos Tzouroudis, responsabile della prima squadra. Come racconta Gazzetta, il calciatore attorno al braccio aveva ancora i segni dell'esame del sangue. Per fortuna, nessuna complicazione: il giocatore ha ricevuto l'ok per passare direttamente al campo. Alla Continassa, oggi, Dybala potrà ritornare a correre e soprattutto a calciare. Come faceva due mesi fa: giorno per giorno, ripartirà con una normalità mai così desiderata. Pur rimanendo monitorato giorno dopo giorno.