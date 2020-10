“Aim high!”. Mira alto dice Paulo Dybala su Instagram, un ragazzo che nella sua carriera ha sempre puntato in alto, scegliendo tra le tante pretendenti ai tempi del Palermo proprio la Juventus. Difficilmente si vedrà in campo dal primo minuto il diez argentino, rientrato tra i convocati contro la Roma dopo aver smaltito definitivamente il problema muscolare che ne ha condizionato la preseason. Possibile il suo impiego a gara in corso, quando le sue giocate da pittore del campo si renderanno necessarie. Intanto lui mira in alto, con una mezza rovesciata tutta da ammirare.