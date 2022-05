Come racconta Gazzetta, Paulo Dybala è carico per iniziare una nuova avventura in un’altra grande del nostro calcio: l’Italia per Paulo è per davvero casa, mai vorrebbe mollarla. A Torino aveva trovato una dimensione tranquilla, senza eccessi, ma negli anni ha apprezzato anche il dinamismo di Milano, che tanto piace a Oriana, la sua compagna star del pop latino.