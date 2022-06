Con il fronte Inter per ora congelato, sul futuro di Paulo Dybala inizia ad affacciarsi anche l'ipotesi che potrebbe condurlo sull'altra sponda di Milano. Il Milan cerca un trequartista, ma per arrivare all'argentino dovranno allinearsi diversi aspetti. Ne ha parlato il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti: "Il Milan non si è mai mosso su Dybala, al momento non può fare l’offerta che Dybala vorrebbe accettare. Se le aspettative scendono o se non si trova chiusura definitiva con Inter, allora sarà Dybala a dover fare una scelta: o prende la cifra che vuole in un campionato diverso, o abbassa il proprio target economico. A quel punto si aprirebbe un ventaglio incredibile di opportunità. E il Milan potrebbe essere appetibile: è campione d’Italia, gioca la Champions, sarebbe un avversario della Juve".