Iniziò dal Palermo, ha continuato con la maglia della Juventus. Paulo Dybala ha inaugurato la sua personalissima sfida con il Milan il 2 novembre del 2014. Come ricorda Gazzetta, a San Siro la Joya segnava la sua quinta rete in A aiutando i rosanere a vincere 2-0 in trasferta. Poi Torino, quella rete nel novembre del 2015 nello scontro diretto dello Stadium; quindi il rigore fallito in finale di Supercoppa e quello trasformato all'Allianz Stadium con il fallo di mano di De Sciglio all'ultimo istante. Donnarumma li ricorda tutti bene, e dell'argentino teme l'imprevedibilità. Sarà pure non al top della forma, ma Dybala fa sempre spavento al Milan.