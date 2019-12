di Lorenzo Bettoni

E' Paulo Dybala il miglior marcatore del decennio della Juventus: ​87 gol in 143 presenze. Nessuno ha fatto meglio dell'argentino nel periodo dal 2010 al 2020 e il futuro, sperano i tifosi della Juve, sarà ancora a tinte bianconere. L'importanza di Dybala per la Juventus va oltre il campo: Paulo è il simbolo della "nuova" Juve. Dopo Cristiano Ronaldo è il calciatore con pi follower sui social, come Cristiano Ronaldo sta diventando un brand che trascende dal rettangolo verde. La Dybala Mask, nata proprio con la maglia della Juve, è divenuta un segno distintivo del calcio moderno. Tutti, vedendola, l'associano all'attaccante bianconero e non potrebbe essere altrimenti. Ma cosa attende l'argentino da qui ai prossimi dieci anni?



MERCATO - Intanto può già essere un uomo mercato. Uno degli amici più stretti di Dybala, infatti, è proprio quel Leandro Paredes che in queste ore viene accostato alla Juve. L'ex Roma verrebbe di corsa a Torino anche per giocare assieme al suo compagno di nazionale. Con l'Albiceleste dormono sempre nella stessa stanza e l'attività dei due sui social è sempre intensa quando difendono i colori argentini. La presenza di Dybala a Torino è un importante fattore per strappare il sì di Paredes mentre per il futuro a lungo termine i tifosi sognano di vedere un Dybala "alla Del Piero", con 10 sulle spalle e fascia di capitano al braccio.



FUTURO - In queste settimane sono partiti i primi contatti tra la dirigenza della Juve e l'entourage dell'argentino per rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Dybala è un importante asset per presente e futuro della Juve. Maurizio Sarri l'ha rilanciato dopo che in estate la Juve aveva cercato di cederlo, anche scambiandolo con Romelu Lukaku, poi passato all'Inter. La telenovela dell'estate si è risolta come la maggior parte dei tifosi della Juve voleva: l'argentino è rimasto a Torino e a suon di prestazioni e gol si sta meritando il rinnovo con i tifosi della Juve che sognano la sua permanenza sotto la Mole per tutta la carriera. Accadrà davvero? Difficile ma non impossibile. Di certo dipenderà solo da lui: dalle prestazioni sul campo e dall'amore per la Juve. Quando era sulla cresta dell'onda Dybala non aveva mai giurato amore ai colori bianconeri ma ha cambiato idea quando la società lo stava cedendo in estate. Intanto Paulo chiude il decennio come miglior marcatore bianconero e decimo miglior marcatore in Serie A. Mica poco per avere 26 anni.



